Думаю, там щось станеться: Трамп висловився про "врегулювання" війни рф в Україні

Президент США Дональд Трамп зазначив, що у війні росії в Україні станеться щось, що "врегулює" її, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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Американський лідер зіслався на свою нещодавню розмову з президентом росії володимиром путіним, але не навів жодних інших подробиць.

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Ми працюємо над цим питанням. Президент путін зателефонував і сказав: "Я б із задоволенням допоміг вам з Іраном". Я сказав: "Зробіть мені послугу: я займуся Іраном. Допоможіть мені з росією. Ми повинні врегулювати це питання". І я думаю, що там щось станеться - заявив Трамп.

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