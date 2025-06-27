Думаю, там щось станеться: Трамп висловився про "врегулювання" війни рф в Україні
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп зробив заяву про майбутнє "врегулювання" війни в Україні, посилаючись на розмову з путіним.
Президент США Дональд Трамп зазначив, що у війні росії в Україні станеться щось, що "врегулює" її, передає УНН із посиланням на The Guardian.
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Американський лідер зіслався на свою нещодавню розмову з президентом росії володимиром путіним, але не навів жодних інших подробиць.
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Ми працюємо над цим питанням. Президент путін зателефонував і сказав: "Я б із задоволенням допоміг вам з Іраном". Я сказав: "Зробіть мені послугу: я займуся Іраном. Допоможіть мені з росією. Ми повинні врегулювати це питання". І я думаю, що там щось станеться
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