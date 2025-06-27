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Financial Times
Хранитель

Думаю, там что-то случится: Трамп высказался об "урегулировании" войны рф в Украине

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о грядущем "урегулировании" войны в Украине, ссылаясь на разговор с путиным.

Думаю, там что-то случится: Трамп высказался об "урегулировании" войны рф в Украине

Президент США Дональд Трамп отметил, что в войне России в Украине произойдет что-то, что "урегулирует" ее, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Американский лидер сослался на свой недавний разговор с президентом россии владимиром путиным, но не привел никаких других подробностей.

“Я хочу, чтобы мы смогли вам предоставить их”: Трамп ответил, предоставят ли США Украине Patriot25.06.25, 18:45 • 2946 просмотров

Мы работаем над этим вопросом. Президент путин позвонил и сказал: "Я бы с удовольствием помог вам с Ираном". Я сказал: "Окажите мне услугу: я займусь Ираном. Помогите мне с россией. Мы должны урегулировать этот вопрос". И я думаю, что там что-то произойдет 

- заявил Трамп.

Трамп готов присоединиться к переговорам в Турции по войне в Украине, если будет путин - Эрдоган26.06.25, 13:24 • 2354 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Хранитель
Дональд Трамп
Украина
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