Думаю, там что-то случится: Трамп высказался об "урегулировании" войны рф в Украине
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп сделал заявление о грядущем "урегулировании" войны в Украине, ссылаясь на разговор с путиным.
Президент США Дональд Трамп отметил, что в войне России в Украине произойдет что-то, что "урегулирует" ее, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Американский лидер сослался на свой недавний разговор с президентом россии владимиром путиным, но не привел никаких других подробностей.
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Мы работаем над этим вопросом. Президент путин позвонил и сказал: "Я бы с удовольствием помог вам с Ираном". Я сказал: "Окажите мне услугу: я займусь Ираном. Помогите мне с россией. Мы должны урегулировать этот вопрос". И я думаю, что там что-то произойдет
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