Дуда у промові на інавгурації згадав про Україну: у Києві відреагували
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував президенту Польщі Анджею Дуді за слова підтримки щодо суверенітету й територіальної цілісності України. Про це Шмигаль написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
“Дякуємо Президенту Польщі за слова підтримки”, — написав Шмигаль, цитуючи слова Дуди про підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
Так, Дуда сьогодні під час своєї промови на інавгурації згадав про Україну.
“У 2022 році, коли Польща візьме на себе головування в ОБСЄ... важливе завдання буде полягати у відновленні повного суверенітету й територіальної цілісності нашого сусіда — України”, — сказав Дуда.
Нагадаємо, Дуда офіційно залишається на другий термін.