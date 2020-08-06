Дуда у промові на інавгурації згадав про Україну: у Києві відреагували

“Дякуємо Президенту Польщі за слова підтримки”, — написав Шмигаль, цитуючи слова Дуди про підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Так, Дуда сьогодні під час своєї промови на інавгурації згадав про Україну.

“У 2022 році, коли Польща візьме на себе головування в ОБСЄ... важливе завдання буде полягати у відновленні повного суверенітету й територіальної цілісності нашого сусіда — України”, — сказав Дуда.

Нагадаємо, Дуда офіційно залишається на другий термін.