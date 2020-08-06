Дуда у промові на інавгурації згадав про Україну: у Києві відреагували

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував президенту Польщі Анджею Дуді за слова підтримки щодо суверенітету й територіальної цілісності України. Про це Шмигаль написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

“Дякуємо Президенту Польщі за слова підтримки”, — написав Шмигаль, цитуючи слова Дуди про підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Так, Дуда сьогодні під час своєї промови на інавгурації згадав про Україну.

“У 2022 році, коли Польща візьме на себе головування в ОБСЄ... важливе завдання буде полягати у відновленні повного суверенітету й територіальної цілісності нашого сусіда — України”, — сказав Дуда.

Нагадаємо, Дуда офіційно залишається на другий термін.

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