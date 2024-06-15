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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 6642 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Дуда назвав лукашенка "лялькою" путіна

Київ • УНН

 • 26584 перегляди

Президент Польщі Анджей Дуда назвав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка маріонеткою російського диктатора Володимира Путіна, звинувативши його в тому, що він дозволив російській армії напасти на Україну з території Білорусі та ініціював гібридні атаки проти Польщі та країн Балтії.

Дуда назвав лукашенка "лялькою" путіна

Президент Польщі Анджей Дуда  назвав самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка лялькою російського диктатора володимира путіна. Про це він сказав під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає кореспондент УНН.

Лише росія винна у війні, але це не означає, що росія діє самостійно. Я звертаюся до ролі, яку лялька путіна - лукашенко відіграв у цій війні в той час, як пригнічував своїх власних людей. Він не лише дозволив російській армії напасти на Україну з території білорусі, але він також ініціював низку гібридних атак проти східних кордонів Польщі та Балтійських держав

 - сказав Дуда.

Доповнення

Минулого місяця прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про план відновлення буферної зони на кордоні з білоруссю після того, як солдат отримав ножове поранення, намагаючись  зупинити мігрантів. 

Анна Мурашко

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