Президент Польши Анджей Дуда назвал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко куклой российского диктатора Владимира Путина. Об этом он сказал во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира, передает корреспондент УНН.

Только Россия виновата в войне, но это не значит, что Россия действует самостоятельно. Я обращаюсь к роли, которую кукла Путина - Лукашенко сыграл в этой войне в то время, как подавлял своих собственных людей. Он не только позволил российской армии напасть на Украину с территории Беларуси, но он также инициировал ряд гибридных атак против восточных границ Польши и Балтийских государств - сказал Дуда.

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В прошлом месяце премьер-министр Дональд Туск объявил о плане восстановления буферной зоны на границе с Беларусью после того, как солдат получил ножевое ранение, пытаясь остановить мигрантов.