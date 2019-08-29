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Дубілет претендує на посаду міністра Кабінету міністрів

Дубілет претендує на посаду міністра Кабінету міністрів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Радник голови СБУ Дмитро Дубілет, який також є співзасновником Мonobank, претендує на посаду міністра Кабінету міністрів України. Про це співзасновник Мonobank Олег Горохівський повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“Дмитро Дубілет буде міністром Кабінету міністрів і, на превеликий жаль, залишає проект Мonobank. Якщо Рада підтримає його кандидатуру, звісно”, — зазначив Горохівський.

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Нагадаємо, Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

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