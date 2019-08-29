Дубилет претендует на должность министра Кабинета министров

КИЕВ. 29 августа. УНН. Советник председателя СБУ Дмитрий Дубилет, который также является соучредителем Мonobank, претендует на должность министра Кабинета министров Украины. Об этом соучредитель Мonobank Олег Гороховский сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.