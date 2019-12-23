Дубілет назвав топ-4 проблеми іноземців в Україні

"Останні кілька тижнів ми проводили дослідження, наскільки комфортно іноземцям перебувати в Україні. Тема важлива, враховуючи, що ми боремось за іноземні інвестиції. Ділюся з вами топ проблемами, які ми виявили", - написав міністр.

Так, першою міністр назвав проблему залишитися більше, ніж на 90 днів.

"Якщо іноземець (в т.ч. з безвізової країни) раптом захоче залишитись (і витрачати свої гроші) в Україні більше, ніж на 90 днів, йому доведеться серйозно постаратися. Залишитись просто так не можна, має бути привід (хвороба, робота, одруження тощо). Необхідно зібрати значний пакет документів, аж до документів про власника орендованої квартири. У готелі, до речі, залишатися не можна", - зазначив він.

Зі слів Дубілета, на практиці багато іноземців просто порушують ці правила і потім платять штраф.

Другою проблемою урядовець визначив отримання дозволу на роботу, навчання тощо.

"Ось це явище викликає в іноземців особливу "любов" до нашої країни. Якщо, наприклад, європеєць захоче працювати в Україні, то для цього йому потрібно виїхати за кордон і отримати візу там. У Києві це зробити не можна. Це стосується всіх країн, не тільки безвізових", - пояснив він.

Третьою проблемою міністр назвав очні візити до державних органів.

"Хоче іноземець отримати робочу візу, тимчасовий або постійний вид на проживання — все це робиться через особисті візити в наші не найкомфортніші держоргани. Це і для іноземців незручно, і витрати для бюджету", - зауважив Дубілет.

Водночас, за його словами, хороша новина в тому, що Україна "вміє надавати е-сервіси для іноземців".

Номер чотири у списку проблем міністра - це рахунки у банках.

"Рахунки в українських банках іноземцям відкриваються складно і не завжди. Це настільки зарегульоване питання, що часто банки вважають за краще з цим взагалі не зв'язуватись. А даремно. Адже це не просто питання зручності для іноземців, але й додаткових ресурсів для банківської системи", - написав Дубілет.

На його думку, теоретично для іноземців можна зробити відкриття рахунків повністю дистанційним.

"На цьому список проблем далеко не закінчується. В одному пості все й не опишеш. Звісно, просто на перерахуванні ми не зупинимось. Разом з МЗС, ДМС і Мінціфри готуємо пропозиції", - додав міністр.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Мінекономіки придумали, як слідкувати за тим, щоб іноземці не купували землю.