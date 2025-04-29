ДТП під Варшавою: водій вантажівки – українець, МЗС перевіряє дані щодо інших постраждалих громадян України

Водієм однієї з вантажівок, яка потрапила в аварію під Варшавою, був громадянин України. Кількість постраждалих громадян України ще уточнюється. Про це йдеться в офіційному коментарі пресслужби МЗС України, передає УНН.

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Зокрема, за повідомленням Посольства України в Республіці Польща, аварії сталися в ніч на 29.04.2025 поблизу села Давіди Мазовецького воєводства (10 км від Варшави) на швидкісній дорозі S2 (на перетині з дорогою S79).

Перша ДТП: автобус, який рухався за маршрутом Мінськ-Вроцлав, з 27 особами на борту (26 пасажирів та водій) врізався в енергопоглинаючі бар'єри та перекинувся. Посольство перевіряє кількість постраждалих громадян України - повідомляє в МЗС.

Друга ДТП: під час проведення рятувальних робіт на місці першої ДТП в пожежну машину врізалася вантажівка та перекрила рух автотранспорту. Водій вантажівки є громадянином України - зазначено в коментарі.

Повідомляється, що внаслідок двох аварій 15 осіб отримали тілесні ушкодження різних ступенів важкості, серед яких 12 пасажирів автобуса, водій вантажівки та двоє пожежників.

Усіх постраждалих госпіталізовано. Рух дорогою S2 тимчасово призупинено. На місці працюють екстрені служби. Консульська посадова особа перебуває на місці події та надає необхідне сприяння - прокоментувало відомство.

Інші пасажири автобуса продовжили подорож на додатковому транспорті, наданому перевізником.

Також, в МЗС додали, що станом на зараз звернень на "гарячу лінію" від громадян України з цього приводу не надходило.

Крім того, Посольство України в Республіці Польща вживає заходів для перевірки інформації щодо наявності громадян України серед постраждалих.

Нагадаємо

За інформацією польських ЗМІ, 29 квітня на швидкісній автомагістралі S2 у Варшаві у Польщі сталися дві серйозні аварії. Внаслідок однієї з аварій сталося перекидання міжміського автобуса, що перевозив 26 осіб, серед яких були громадяни України