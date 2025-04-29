ДТП под Варшавой: водитель грузовика – украинец, МИД проверяет данные о других пострадавших гражданах Украины

Водителем одного из грузовиков, попавшего в аварию под Варшавой, был гражданин Украины. Количество пострадавших граждан Украины еще уточняется. Об этом говорится в официальном комментарии пресс-службы МИД Украины, передает УНН.

Детали

В частности, по сообщению Посольства Украины в Республике Польша, аварии произошли в ночь на 29.04.2025 вблизи села Давиды Мазовецкого воеводства (10 км от Варшавы) на скоростной дороге S2 (на пересечении с дорогой S79).

Первое ДТП: автобус, двигавшийся по маршруту Минск-Вроцлав, с 27 лицами на борту (26 пассажиров и водитель) врезался в энергопоглощающие барьеры и перевернулся. Посольство проверяет количество пострадавших граждан Украины - сообщает в МИД.

Второе ДТП: во время проведения спасательных работ на месте первого ДТП в пожарную машину врезался грузовик и перекрыл движение автотранспорта. Водитель грузовика является гражданином Украины - отмечено в комментарии.

Сообщается, что в результате двух аварий 15 человек получили телесные повреждения различных степеней тяжести, среди которых 12 пассажиров автобуса, водитель грузовика и двое пожарных.

Все пострадавшие госпитализированы. Движение по дороге S2 временно приостановлено. На месте работают экстренные службы. Консульское должностное лицо находится на месте происшествия и оказывает необходимое содействие - прокомментировало ведомство.

Остальные пассажиры автобуса продолжили путешествие на дополнительном транспорте, предоставленном перевозчиком.

Также, в МИД добавили, что по состоянию на сейчас обращений на "горячую линию" от граждан Украины по этому поводу не поступало.

Кроме того, Посольство Украины в Республике Польша принимает меры для проверки информации о наличии граждан Украины среди пострадавших.

Напомним

По информации польских СМИ, 29 апреля на скоростной автомагистрали S2 в Варшаве в Польше произошли две серьезные аварии. В результате одной из аварий произошло опрокидывание междугородного автобуса, перевозившего 26 человек, среди которых были граждане Украины