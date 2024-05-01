ДСНС попереджає: кожен громадянин має знати де знаходиться укриття перед тим як йти до церкви

Перед відвідуванням церкви на Пасху, кожен громадянин повинен переглянути, наприклад через застосунок Дія, де розташоване найближче укриття, щоб скористатись ним у разі повітряної тривоги. Про це сказав пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Кожен громадянин, перед тим як буде відвідувати церкву, культову споруду, храм, повинен ознайомитися, наприклад, у застосунку Дія, де знаходиться найближче укриття, для того, щоб у разі потреби скористатися цим укриттям та перечекати повітряну тривогу. Це важливо