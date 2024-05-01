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ДСНС попереджає: кожен громадянин має знати де знаходиться укриття перед тим як йти до церкви

ДСНС попереджає: кожен громадянин має знати де знаходиться укриття перед тим як йти до церкви

Київ • УНН

 • 15344 перегляди

Кожен громадянин перед відвідуванням церкви на Великдень повинен перевірити місцезнаходження найближчого укриття на випадок повітряної атаки.

Перед відвідуванням церкви на Пасху, кожен громадянин повинен переглянути, наприклад через застосунок Дія, де розташоване найближче укриття, щоб скористатись ним у разі повітряної тривоги. Про це сказав пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Кожен громадянин, перед тим як буде відвідувати церкву, культову споруду, храм, повинен ознайомитися, наприклад, у застосунку Дія, де знаходиться найближче укриття, для того, щоб у разі потреби скористатися цим укриттям та перечекати повітряну тривогу. Це важливо

– наголосив Хорунжий.

Нагадаємо

З 00:00 до 05:00 на Великдень у Києві діятиме комендантська година, а правоохоронці патрулюватимуть біля храмів для підтримання порядку та допомагатимуть з евакуацією у разі потреби.

ДСНС: пожеж у церквах цього року поменшало01.05.24, 14:36 • 13097 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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