ГСЧС предупреждает: каждый гражданин должен знать где находится укрытие перед тем как идти в церковь

Перед посещением церкви на Пасху, каждый гражданин должен просмотреть, например через приложение Дія, где расположено ближайшее укрытие, чтобы воспользоваться им в случае воздушной тревоги. Об этом сказал пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Каждый гражданин, перед тем как будет посещать церковь, культовое сооружение, храм, должен ознакомиться, например, в приложении Дія, где находится ближайшее укрытие, для того, чтобы в случае необходимости воспользоваться этим укрытием и переждать воздушную тревогу. Это важно - подчеркнул Хорунжий.

Напомним,

С 00:00 до 05:00 на Пасху в Киеве будет действовать комендантский час, а правоохранители будут патрулировать возле храмов для поддержания порядка и помогать с эвакуацией в случае необходимости.

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