Дружину П.Губарєва викликали на допит в СБУ

Згідно з повісткою, Катерину Губарєву викликали на допит як підозрювану для проведення слідчих та процесуальних дій на 10 годину 27, 28 та 29 березня до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України у каб. 306 у Києві на вул. Володимирській, 33.

Як зазначається у повістці, К.Губарєву підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст 258-3 (створення терористичної організації , керівництво такою організацією або участь у ній) та ч.1 ст.258-5 (фінансування тероризму) ККУ.

Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування щодо “народного губернатора Донеччини” Павла Губарєва.