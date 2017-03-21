Жену П.Губарева вызвали на допрос в СБУ

Согласно повестке, Екатерину Губареву вызвали на допрос в качестве подозреваемого для проведения следственных и процессуальных действий на 10:00 27, 28 и 29 марта к старшему следователю в ОВД ГСУ СБ Украины в каб. 306 в Киеве на ул. Владимирской, 33.

Как отмечается в повестке, Е.Губареву подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст 258-3 (создание террористической организации, руководство такой организацией или участие в ней) и ч.1 ст.258-5 (финансирование терроризма) УК.

Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева дал разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования по "народному губернатору Донецкой области" Павлу Губареву.