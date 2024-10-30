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Друга жертва ракетного удару по Кривому Рогу: у лікарні помер 55-річний чоловік

Київ • УНН

 • 16643 перегляди

У лікарні Кривого Рогу помер 55-річний чоловік, поранений під час російського ракетного удару 28 жовтня. Загальна кількість жертв атаки зросла до двох, ще 14 людей постраждали.

Друга жертва ракетного удару по Кривому Рогу: у лікарні помер 55-річний чоловік

У Кривому Розі Дніпропетровської області зросла кількість жертв російського ракетного удару 28 жовтня. Один з чоловіків, який під час атаки отримав поранення, помер у лікарні. У місті сьогодні - День жалоби. Про це УНН повідомляє із посиланням на очільника ОВА Сергія Лисака та голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула. 

Трагічна звістка з Кривого Рогу. У лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час останнього ракетного удару по місту. Медики зробили максимум. Втім, травми виявилися занадто важкими

- написав Лисак у Telegram.

Вілкул доповнив, що 08: 50 помер чоловік 55 років, діагноз - "відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, перелом основи черепа"

Це вже друга жертва останньої терористичної ракетної атаки ворога на місті.

Сьогодні у Кривому Розі оголошено День жалоби.

Раніше повідомлялось, що внаслідок ракетного удару російських військ по житловому кварталу Кривого Рогу загинув 39-річний чоловік, кількість постраждалих зросла до 14. 

Тетяна Краєвська

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