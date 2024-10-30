Друга жертва ракетного удару по Кривому Рогу: у лікарні помер 55-річний чоловік
Київ • УНН
У лікарні Кривого Рогу помер 55-річний чоловік, поранений під час російського ракетного удару 28 жовтня. Загальна кількість жертв атаки зросла до двох, ще 14 людей постраждали.
У Кривому Розі Дніпропетровської області зросла кількість жертв російського ракетного удару 28 жовтня. Один з чоловіків, який під час атаки отримав поранення, помер у лікарні. У місті сьогодні - День жалоби. Про це УНН повідомляє із посиланням на очільника ОВА Сергія Лисака та голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.
Трагічна звістка з Кривого Рогу. У лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час останнього ракетного удару по місту. Медики зробили максимум. Втім, травми виявилися занадто важкими
Вілкул доповнив, що 08: 50 помер чоловік 55 років, діагноз - "відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, перелом основи черепа"
Це вже друга жертва останньої терористичної ракетної атаки ворога на місті.
Сьогодні у Кривому Розі оголошено День жалоби.
Раніше повідомлялось, що внаслідок ракетного удару російських військ по житловому кварталу Кривого Рогу загинув 39-річний чоловік, кількість постраждалих зросла до 14.