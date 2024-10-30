Вторая жертва ракетного удара по Кривому Рогу: в больнице скончался 55-летний мужчина

В Кривом Роге Днепропетровской области возросло количество жертв российского ракетного удара 28 октября. Один из мужчин, который во время атаки получил ранения, скончался в больнице. В городе сегодня - День траура. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу ОВА Сергея Лысака и председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

Трагическая весть из Кривого Рога. В больнице умер мужчина, который получил ранения во время последнего ракетного удара по городу. Медики сделали максимум. Впрочем, травмы оказались слишком тяжелыми