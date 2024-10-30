Вторая жертва ракетного удара по Кривому Рогу: в больнице скончался 55-летний мужчина
Киев • УНН
В больнице Кривого Рога умер 55-летний мужчина, раненный во время российского ракетного удара 28 октября. Общее количество жертв атаки возросло до двух, еще 14 человек пострадали.
В Кривом Роге Днепропетровской области возросло количество жертв российского ракетного удара 28 октября. Один из мужчин, который во время атаки получил ранения, скончался в больнице. В городе сегодня - День траура. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу ОВА Сергея Лысака и председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.
Трагическая весть из Кривого Рога. В больнице умер мужчина, который получил ранения во время последнего ракетного удара по городу. Медики сделали максимум. Впрочем, травмы оказались слишком тяжелыми
Вилкул дополнил, что 08:50 умер мужчина 55 лет, диагноз - "открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом основания черепа"
Это уже вторая жертва последней террористической ракетной атаки врага на городе.
Сегодня в Кривом Роге объявлен День траура.
Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара российских войск по жилому кварталу Кривого Рога погиб 39-летний мужчина, количество пострадавших возросло до 14.