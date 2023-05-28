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Другий тур виборів президента Туреччини: як змінилася ситуація після першого туру, що пророкують соціологи

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Сьогодні, 28 травня, у Туреччині відбувається другий тур президентських виборів. За головну посаду в країні продовжують боротьбу чинний президент Реджеп Ердоган та кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу, пише УНН.

Шанси Ердогана виглядають більш переконливо?

Ердогану лише зовсім трошки не вистачило аби здобути перемогу вже у першому турі, який відбувся 14 травня. Чинного президента підтримали 49,5% виборців. А його основного опонента Кемаля Киличдароглу – 44,89%.

При цьому, згідно соцопитування напередодні першого туру, лідером перегонів вважався Киличдароглу – 49,3%, Ердогана були готові підтримати 43,7% респондентів.

Опозиція прогнозовано заявила про суттєві фальсифікації на виборчих дільницях. Однак до перегляду результатів першого туру це не призвело.

У понеділок, 22 травня, про підтримку Ердогана заявив «бронзовий призер» першого туру, який набрав 5,17% голосів, ультраправий політик Сінан Оган.

У свою чергу, ще один ультраправий політик Уміт Оздаг, лідер Партії перемоги, що входить до Альянсу, який висував Огана, заявив, що підтримує у другому турі Киличдароглу. Це стало його реакцією на заяву Киличадорглу, що у разі перемоги вишле за межі Турції біженців із Сірії.

Прогнози на другий тур

Напередодні були оприлюднені результати соцопитування центру ORC. Згідно яких, з невеличким відривом лідирує Кемаль Киличдароглу, якого готові підтримати 48,1% респондентів. Ердоган набирає 46,7% голосів. Ще 5,2% респондентів не визначились із вибором. Зазначається, що у разі розподілу голосів тих, хто не визначився, Киличдароглу підтримають 50,8%, Ердогана – 49,2%.

Опитування проводилося 24-25 травня. У ньому взяли участь 3950 осіб у 28 із 81 провінцій, похибка становила 2,4%.

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