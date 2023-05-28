Второй тур выборов президента Турции: как изменилась ситуация после первого тура, что предсказывают социологи

Шансы Эрдогана выглядят более убедительно?

Эрдогану лишь совсем немножко не хватило, чтобы одержать победу уже в первом туре, который состоялся 14 мая. Действующего президента поддержали 49,5% избирателей. А его основного оппонента Кемаля Кылычдароглу – 44,89%.



При этом, согласно соцопросу накануне первого тура, лидером гонки считался Кылычдароглу – 49,3%, Эрдогана были готовы поддержать 43,7% респондентов.

Оппозиция прогнозируемо заявила о существенных фальсификациях на избирательных участках. Однако к пересмотру результатов первого тура это не привело.

В понедельник, 22 мая, о поддержке Эрдогана заявил «бронзовый призёр» первого тура, набравший 5,17% голосов, ультраправый политик Синан Оган.

В свою очередь, еще один ультраправый политик Умит Оздаг, лидер Партии победы, входящей в Альянс, который выдвигал Огана, заявил, что поддерживает во втором туре Кылычдароглу. Это стало его реакцией на заявление Кылычадорглу, что в случае победы вышлет за пределы Турции беженцев из Сирии.

Прогнозы на второй тур

Накануне были обнародованы результаты соцопроса центра ORC. Согласно которым, с небольшим отрывом лидирует Кемаль Кылычдароглу, которого готовы поддержать 48,1% респондентов. Эрдоган набирает 46,7% голосов. Еще 5,2% респондентов не определились с выбором. Отмечается, что в случае распределения голосов тех, кто не определился, Кылычдароглу поддержат 50,8%, Эрдогана – 49,2%.

Опрос проводился 24-25 мая. В нем приняли участие 3950 человек в 28 из 81 провинции, погрешность составила 2,4%.

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