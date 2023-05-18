Опонент Ердогана заявив про намір вислати з Туреччини всіх біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Лідер опозиції та претендент на пост президента Туреччини Кемаль Киличдароглу висловив намір повернути всіх біженців, які проживають у країні, в разі перемоги на виборах, про це повідомляє видання BirGün, пише УНН.
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Згідно з повідомленням турецького видання BirGün, Кемаль Киличдароглу, який є лідером турецької опозиції та претендентом на пост президента на виборах в країні, висловив намір повернути всіх біженців, які проживають у Туреччині, у разі своєї перемоги.
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"Після мого обрання, я планую повернути всіх біженців", - заявив Киличдароглу під час пресконференції в Анкарі.
Доповнення
Як зазначив опонент Реджепа Тайїпа Ердогана, наразі в Туреччині проживає приблизно 10 мільйонів осіб, які перебувають у статусі біженців.
Нагадаємо
У Туреччині за підсумками обробки 98,88% бюлетенів на президентських виборах лідирує чинний президент Реджеп Таїп Ердоган із 49,35% голосів.
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