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Оппонент Эрдогана заявил о намерении выслать из Турции всех беженцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Лидер оппозиции и претендент на пост президента Турции Кемаль Киличдароглу выразил намерение вернуть всех беженцев, проживающих в стране, в случае победы на выборах, об этом сообщает издание BirGün, пишет УНН.

Детали

Согласно сообщению турецкого издания BirGün, Кемаль Кылычдароглу, который является лидером турецкой оппозиции и претендентом на пост президента на выборах в стране, выразил намерение вернуть всех беженцев, проживающих в Турции, в случае своей победы.

Цитата

"После моего избрания, я планирую вернуть всех беженцев", - заявил Кылычдароглу во время пресс-конференции в Анкаре.

Дополнение

Как отметил оппонент Реджепа Тайипа Эрдогана, в настоящее время в Турции проживает примерно 10 миллионов человек, находящихся в статусе беженцев.

Напомним

В Турции по итогам обработки 98,88% бюллетеней на президентских выборах лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган с 49,35% голосов.

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