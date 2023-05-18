Оппонент Эрдогана заявил о намерении выслать из Турции всех беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Лидер оппозиции и претендент на пост президента Турции Кемаль Киличдароглу выразил намерение вернуть всех беженцев, проживающих в стране, в случае победы на выборах, об этом сообщает издание BirGün, пишет УНН.
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Согласно сообщению турецкого издания BirGün, Кемаль Кылычдароглу, который является лидером турецкой оппозиции и претендентом на пост президента на выборах в стране, выразил намерение вернуть всех беженцев, проживающих в Турции, в случае своей победы.
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"После моего избрания, я планирую вернуть всех беженцев", - заявил Кылычдароглу во время пресс-конференции в Анкаре.
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Как отметил оппонент Реджепа Тайипа Эрдогана, в настоящее время в Турции проживает примерно 10 миллионов человек, находящихся в статусе беженцев.
Напомним
В Турции по итогам обработки 98,88% бюллетеней на президентских выборах лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган с 49,35% голосов.
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