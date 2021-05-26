Друга представниця України вийшла у фінал кваліфікації "Ролан Гаррос"

Деталі

У поєдинку другого кола кваліфікації уродженка Луцька, посіяна під 21 номером, за 2 години 38 хвилин здолала словацьку тенісистку Крістіну Кучову – 4:6, 6:3, 6:3.

Українці вдалося виграти останні три гейми зустрічі, два з яких на подачі суперниці.

Зазначимо, що за вихід в основну сітку Катаріна посперечається із Анастасією Гасановою з Росії.

Натомість Леся Цуренко була змушена відмовитися від подальших виступів на Відкритому чемпіонаті Франції.

Доповнення

Також до фіналу кваліфікації жіночої сітки "Ролан Гаррос" пройшла і наша Ангеліна Калініна, яка обіграла француженку Бойссон.