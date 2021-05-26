Друга представниця України вийшла у фінал кваліфікації "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Українська тенісистка Катаріна Завацька пробилася у фінал кваліфікації на Відкритому чемпіонаті Франції, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Деталі
У поєдинку другого кола кваліфікації уродженка Луцька, посіяна під 21 номером, за 2 години 38 хвилин здолала словацьку тенісистку Крістіну Кучову – 4:6, 6:3, 6:3.
Українці вдалося виграти останні три гейми зустрічі, два з яких на подачі суперниці.
Зазначимо, що за вихід в основну сітку Катаріна посперечається із Анастасією Гасановою з Росії.
Натомість Леся Цуренко була змушена відмовитися від подальших виступів на Відкритому чемпіонаті Франції.
Доповнення
Також до фіналу кваліфікації жіночої сітки "Ролан Гаррос" пройшла і наша Ангеліна Калініна, яка обіграла француженку Бойссон.