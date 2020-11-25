Дробович про перерахування коштів музею Революції Гідності: це дуже забюрократизована історія

"Я просив музей Революції Гідності максимально публічно діяти. В принципі, особливо просити не треба, бо всі ці роки музей Революції Гідності всіляко сам привертав увагу до проблеми, пов’язаної з будівництвом меморіалу. Хочу підкреслити, що є музей Революції Гідності, і юрособа, яка повинна побудувати музей, і це одна історія, а є меморіал, який має бути побудований на вулиці, колишній вулиці Інституцькій, а тепер алеї Небесної сотні. Це два об’єкти будівельні і те, що стосується конкретно цієї пресконференції і цих звинувачень - стосується меморіалу. Там, де накладений арешт. Це важливий нюанс, тому що дуже часто навіть представники органів влади плутають ці об’єкти. Тому що для того, щоб добре розібратися у цій справі - потрібно бути уважними, читати ці документ, і музей надасть всю необхідну інформацію, щоб розібратися у цій історії всім, хто побажає розібратися", - сказав Дробович.

Він закликав утриматися від емоційних суджень, а замість того - прискіпливо ознайомитися з документами, які є у відкритому доступі.

"Кожен крок, особливо, якщо йдеться про такі кошти, має фіксацію у документах, у дозволах, у публічних закупівлях, які відбуваються на майданчику ProZorro... Для того, щоб перерахувати хоч копійку - потрібні дозволи казначейства, повинні бути відкриті асигнування. Це складний бюрократичний механізм, в якому непоміченим не може нікуди дітися ні одна копійка, оскільки це кошти платників податків. Таким чином, я хотів би просто підкреслити, щоби всі розуміли, що це не якась незрозуміла історія, це дуже забюрократизована, максимально підсвічена, з граничною публічністю історія, як про закупівлі цих матеріалів, вибір підрядників, і так далі", - додав Дробович.

Нагадаємо, 19 листопада до музею Революції Гідності прийшли з обшуком - СБУ вилучила документи щодо Меморіалу на алеї Небесної Сотні.

Після цього, 23 листопада, Національний музей Революції Гідності повідомив, що до них прийшли з новою перевіркою. Зокрема, відбулася "експертиза будівництва музею", проектування якого не розпочалося.

У СБУ повідомили, що обшуки у музеї Революції Гідності у Києві проводяться через підозри посадовців у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкту цього меморіального комплексу.