Дробович о перечислении средств музею Революции Достоинства: это очень забюрократизированная история

"Я просил музей Революции Достоинства максимально публично действовать. В принципе, особенно просить не надо, все эти годы музей Революции Достоинства всячески сам привлекал внимание к проблеме, связанной со строительством мемориала. Хочу подчеркнуть, что есть музей Революции Достоинства и юрлицо, которое должно построить музей, и это одна история, а есть мемориал, который должен быть построен на улице, бывшей улице Институтской, а теперь аллеи Небесной сотни. Это два объекта строительства и то, что касается конкретно этой пресс-конференции и этих обвинений - касается мемориала. Там, где наложен арест. Это важный нюанс, потому что очень часто даже представители органов власти путают эти объекты. Потому что для того, чтобы хорошо разобраться в этом деле - нужно быть внимательными, читать эти документ, и музей предоставит всю необходимую информацию, чтобы разобраться в этой истории всем, кто пожелает разобраться", - сказал Дробович.

Он призвал воздержаться от эмоциональных суждений, а вместо того - тщательно ознакомиться с документами, которые есть в открытом доступе.

"Каждый шаг, особенно если речь идет о таких средствах, имеет фиксацию в документах, в разрешениях, в публичных закупках, которые происходят на площадке ProZorro... Для того, чтобы перечислить хоть копейку - нужны разрешения казначейства, должны быть открыты ассигнования. Это сложный бюрократический механизм, в котором незамечено не может никуда деться ни одна копейка, поскольку это средства налогоплательщиков. Таким образом, я хотел бы просто подчеркнуть, чтобы все понимали, что это не какая-то непонятная история, это очень забюрократизированная, максимально подсвечена, с предельной публичностью история, как о закупках этих материалов, выборе подрядчиков, и так далее", - добавил Дробович.

Напомним, 19 ноября в музей Революции Достоинства пришли с обыском - СБУ изъяла документы касательно Мемориала на аллее Небесной Сотни.

После этого, 23 ноября, Национальный музей Революции Достоинства сообщил, что к ним пришли с новой проверкой. В частности, произошла "экспертиза строительства музея", проектирование которого началось.

В СБУ сообщили, что обыски в музее Революции Достоинства в Киеве проводятся из-за подозрений должностных лиц в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта этого мемориального комплекса.