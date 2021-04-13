Доступне житло для українців: Рада підтримала внесення змін до бюджету

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок ухвалила в першому читанні законопроект № 5308 про внесення змін до Держбюджету-2021 щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом. Відповідне рішення підтримали 263 народні депутати, передає кореспондент УНН.

Деталі

Законопроект відповідними змінами пропонує передбачити Мінфіну здійснити випуски облігацій внутрішньої державної позики на 20 млрд грн, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії ПрАТ "Укрфінжитло", зокрема для забезпечення громадян України житлом та врегулювання питання діяльності ПрАТ "Укрфінжитло" у зв’язку з приєднанням до нього Державної іпотечної установи.

Крім того, передбачені зміни, пов’язані з визначенням особливостей припинення Державної іпотечної установи шляхом приєднання до ПрАТ "Укрфінжитло".

Як стверджують у "Слузі народу", завдяки законопроекту в Україні з’явиться єдина потужна інституція, що матиме необхідний ресурс, аби продовжити програми забезпечення житлом українців.

Як пояснив голова Комітету з питань бюджету Юрій Арістов, передбачається, що Державна іпотечна установа приєднається до ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія".

Після приєднання ДІУ, з’являться нові фінансово-кредитні механізми забезпечення громадян України доступним житлом, стверджує Арістов.

У "Слузі народу" очікують, що в короткостроковій перспективі буде надано близько 8 тис. іпотечних кредитів для придбання житла та придбано 12 тис. квартир для передачі їх у фінансовий лізинг.

Довідково

Уряд у листопаді 2020 року доручив Міністерству фінансів забезпечити створення ПрАТ “Українська фінансова житлова компанія” для запуску доступного іпотечного кредитування населення.

В одному з листопадових інтерв’ю голова Мінфіну Сергій Марченко казав, що спеціальна компанія буде докапіталізована урядом.

З його слів, “планується, що такі кредити будуть надаватися у сумі до 2 млн грн за низькими відсотковими ставками, приблизно від 5 до 7 % річних на строк від 60 до 240 місяців”. Другий напрям — фінансовий лізинг на строк до 20 років з відсотковою ставкою близько 5% річних і без сплати першого внеску. Зазначений напрямок фінансування буде спрямований для збереження робочих місць, сприяння в забезпечені житлом військових, поліцейських та інших службовців, вказував Марченко. Тоді, коментуючи, чи низькі ставки будуть фіксовані протягом усього періоду кредитування, міністр фінансів зазначав, що “так, держава бере на себе ризики, у тому числі інфляційні”. Однак, він обіцяв запуск цих програм ще наприкінці минулого року, а про “доступну іпотеку” під 7% стало відомо лише наприкінці січня цього року.

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