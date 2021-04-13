Доступне житло для українців: Рада підтримала внесення змін до бюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок ухвалила в першому читанні законопроект № 5308 про внесення змін до Держбюджету-2021 щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом. Відповідне рішення підтримали 263 народні депутати, передає кореспондент УНН.
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Законопроект відповідними змінами пропонує передбачити Мінфіну здійснити випуски облігацій внутрішньої державної позики на 20 млрд грн, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії ПрАТ "Укрфінжитло", зокрема для забезпечення громадян України житлом та врегулювання питання діяльності ПрАТ "Укрфінжитло" у зв’язку з приєднанням до нього Державної іпотечної установи.
Крім того, передбачені зміни, пов’язані з визначенням особливостей припинення Державної іпотечної установи шляхом приєднання до ПрАТ "Укрфінжитло".
Як стверджують у "Слузі народу", завдяки законопроекту в Україні з’явиться єдина потужна інституція, що матиме необхідний ресурс, аби продовжити програми забезпечення житлом українців.
Як пояснив голова Комітету з питань бюджету Юрій Арістов, передбачається, що Державна іпотечна установа приєднається до ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія".
Після приєднання ДІУ, з’являться нові фінансово-кредитні механізми забезпечення громадян України доступним житлом, стверджує Арістов.
У "Слузі народу" очікують, що в короткостроковій перспективі буде надано близько 8 тис. іпотечних кредитів для придбання житла та придбано 12 тис. квартир для передачі їх у фінансовий лізинг.
Довідково
Уряд у листопаді 2020 року доручив Міністерству фінансів забезпечити створення ПрАТ “Українська фінансова житлова компанія” для запуску доступного іпотечного кредитування населення.
В одному з листопадових інтерв’ю голова Мінфіну Сергій Марченко казав, що спеціальна компанія буде докапіталізована урядом.
З його слів, “планується, що такі кредити будуть надаватися у сумі до 2 млн грн за низькими відсотковими ставками, приблизно від 5 до 7 % річних на строк від 60 до 240 місяців”. Другий напрям — фінансовий лізинг на строк до 20 років з відсотковою ставкою близько 5% річних і без сплати першого внеску. Зазначений напрямок фінансування буде спрямований для збереження робочих місць, сприяння в забезпечені житлом військових, поліцейських та інших службовців, вказував Марченко. Тоді, коментуючи, чи низькі ставки будуть фіксовані протягом усього періоду кредитування, міністр фінансів зазначав, що “так, держава бере на себе ризики, у тому числі інфляційні”. Однак, він обіцяв запуск цих програм ще наприкінці минулого року, а про “доступну іпотеку” під 7% стало відомо лише наприкінці січня цього року.