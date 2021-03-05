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Дослідження показали, що експрес-тести на антиген не можуть замінити ПЛР-діагностику

Дослідження показали, що експрес-тести на антиген не можуть замінити ПЛР-діагностику

Київ • УНН

 • 19484 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Австралійські вчені провели дослідження експрес-тестів на антиген до коронавірусу як альтернативу ПЛР-тестуванню, опублікувавши результати в The Lancet. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Автори дослідження вирішили перевірити, наскільки тести на антиген можуть бути корисними для швидкого виявлення інфікованих при сортуванні пацієнтів в лікарнях. У дослідженні брали участь понад 2,4 тисячі пацієнтів трьох лікарень Мельбурна, у 22 осіб ПЛР виявив коронавірус. Вчені використовували тест компанії Abbot - одного з найбільших світових фармвиробників.

Виявилося, що експрес-тести на антиген дали 7 помилково негативних та один хибнопозитивний результат. Але при повторному тестуванні через декілька днів після збільшення вірусного навантаження виявилося, що експрес-тести все-таки почали показувати правильний результат.

Це вкотре доводить, що експрес-тести на антиген не можуть застосовуватися для тестування контактних або безсимптомних хворих на COVID-19 через низьку чутливість — лише для людей з високим вірусним навантаженням і симптомами хвороби. Н

 

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