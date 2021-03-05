Дослідження показали, що експрес-тести на антиген не можуть замінити ПЛР-діагностику

Деталі

Автори дослідження вирішили перевірити, наскільки тести на антиген можуть бути корисними для швидкого виявлення інфікованих при сортуванні пацієнтів в лікарнях. У дослідженні брали участь понад 2,4 тисячі пацієнтів трьох лікарень Мельбурна, у 22 осіб ПЛР виявив коронавірус. Вчені використовували тест компанії Abbot - одного з найбільших світових фармвиробників.

Виявилося, що експрес-тести на антиген дали 7 помилково негативних та один хибнопозитивний результат. Але при повторному тестуванні через декілька днів після збільшення вірусного навантаження виявилося, що експрес-тести все-таки почали показувати правильний результат.

Це вкотре доводить, що експрес-тести на антиген не можуть застосовуватися для тестування контактних або безсимптомних хворих на COVID-19 через низьку чутливість — лише для людей з високим вірусним навантаженням і симптомами хвороби. Н