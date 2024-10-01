Дощі та до 25° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
На заході та в центрі України очікуються дощі, на сході - без опадів. Температура вночі 3-17°, вдень 8-25°. У Києві без опадів, вночі 10-12°, вдень 18-20°.
У частині областей України сьогодні очікуються дощі. Температура вдень 8-25°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 1 жовтня у західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Херсонській областях та в Криму дощ; на решті території без опадів.
Вітер північно-західний, на Лівобережжі східний, 7-12 м/с, у східних, Запорізькій та Одеській областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; на решті території вночі 9-14°, на півдні країни до 17°, вдень 17-22°, у східних областях до 25°.
На високогір'ї Карпат дощ та мокрий сніг; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.
На Київщині
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°, у Києві вночі 10-12°, вдень 18-20°.