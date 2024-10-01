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24 березня, 12:16 • 103630 перегляди

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24 березня, 11:26 • 117459 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

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24 березня, 11:21 • 109673 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

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24 березня, 11:09 • 114055 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

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24 березня, 11:02 • 139672 перегляди

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Дощі та до 25° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Дощі та до 25° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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На заході та в центрі України очікуються дощі, на сході - без опадів. Температура вночі 3-17°, вдень 8-25°. У Києві без опадів, вночі 10-12°, вдень 18-20°.

У частині областей України сьогодні очікуються дощі. Температура вдень 8-25°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 1 жовтня у західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Херсонській областях та в Криму дощ; на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі східний, 7-12 м/с, у східних, Запорізькій та Одеській областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; на решті території вночі 9-14°, на півдні країни до 17°, вдень 17-22°, у східних областях до 25°.

На високогір'ї Карпат дощ та мокрий сніг; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.

На Київщині

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°, у Києві вночі 10-12°, вдень 18-20°.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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