Дощ зі снігом та потепління: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. По Україні у четвер, 24 грудня, місцями очікується мокрий сніг і дощ, температура повітря вдень буде досягати 9 градусів тепла. Про це свідчать дані Укргідрометцентру, передає УНН.
За даними синоптиків, 24 грудня хмарно. Вдень помірний мокрий сніг та дощ (на Закарпатті протягом доби помірний дощ), лише у східних та Запорізькій області без істотних опадів.
У північно-східних областях ожеледь, у північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця, у західних областях вночі та вранці місцями туман.
Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря у західних та Одеській областях вдень 5-9° тепла; у східних, Сумській, Полтавській та Запорізькій областях від 2° тепла до 3° морозу вдень; на решті території вдень від 1° морозу до 7° тепла.
Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.
Нагадаємо, першому снігу вже змогли порадіти і жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.