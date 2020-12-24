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Дождь со снегом и потепление: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 12620 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. По Украине в четверг, 24 декабря, местами ожидается мокрый снег и дождь, температура воздуха днем будет достигать 9 градусов тепла. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра, передает УНН.

Дождь со снегом и потепление: прогноз погоды на сегодня

По данным синоптиков, 24 декабря облачно. Днем умеренный мокрый снег и дождь (на Закарпатье в течение суток умеренный дождь), лишь в восточных и Запорожской области без существенных осадков.

В северо-восточных областях гололед, в северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, в западных областях ночью и утром местами туман.

Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в западных и Одесской областях днем 5-9° тепла; в восточных, Сумской, Полтавской и Запорожской областях от 2° тепла до 3° мороза днем; на остальной территории днем от 1° мороза до 7° тепла.

Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.

Напомним, первому снегу уже смогли порадоваться и жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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