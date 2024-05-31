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Допустив привласнення бухгалтером 4 млн гривень виплат бійців: на Одещині підозру отримав посадовець військової частини

Допустив привласнення бухгалтером 4 млн гривень виплат бійців: на Одещині підозру отримав посадовець військової частини

Київ • УНН

 • 23592 перегляди

Посадова особа військової частини в Одеській області дозволила бухгалтеру незаконно перевести на свій банківський рахунок понад 4 мільйони гривень, призначених для виплат бійцям.

На Одещині ДБР повідомило про підозру посадовцю військової частини, який  не перевірив дані та підписав документи про перерахування 4 млн гривень виплат бійців бухгалтеру. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу бюро. 

Працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин Одещини, який допустив привласнення бухгалтером частини понад 4 млн грн виплат бійцям

- йдеться у повідомленні. 

За даними ДБР, влітку 2023 року бухгалтер протягом двох місяців вказував у документації щодо виплати грошового забезпечення власний банківський рахунок. Його начальник не перевірив дані та підписав документи про перерахування грошей.

"Таким чином бухгалтер незаконно отримав 4,2 млн грн, призначених на виплати військовослужбовцям", - розповіли бюро. 

Стосовно бухгалтера Національною поліцією скеровано обвинувальний акт до суду. Для відшкодування завданих збитків подано цивільний позов.

ДБР повідомило начальнику фінансово-економічної служби про підозру у недбалому ставленні до служби (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
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