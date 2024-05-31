Допустил присвоение бухгалтером 4 млн гривен выплат бойцов: в Одесской области подозрение получил чиновник воинской части

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
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Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
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Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  122704 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

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Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
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Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

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Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  87657 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
30 мая 2024, 05:43  •  91957 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

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Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  116169 просмотра

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29 мая 2024, 10:01  •  121109 просмотра

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Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  156131 просмотра

Допустил присвоение бухгалтером 4 млн гривен выплат бойцов: в Одесской области подозрение получил чиновник воинской части

Должностное лицо воинской части в Одесской области разрешило бухгалтеру незаконно перевести на свой банковский счет более 4 миллионов гривен, предназначенных для выплат бойцам.

Криминал и ЧП •   •  383 просмотра
Допустил присвоение бухгалтером 4 млн гривен выплат бойцов: в Одесской области подозрение получил чиновник воинской части

Из-за атаки рф в Киеве и непогоды в двух областях есть обесточивания, по Украине пока без ограничений - Минэнерго

Из-за вражеской атаки в Киеве около 600 абонентов остались без электричества, а непогода привела к отключению электроэнергии в более чем 60 населенных пунктах Хмельницкой и Закарпатской областей, затронув около 6800 абонентов.

Общество •   •  1366 просмотра
Из-за атаки рф в Киеве и непогоды в двух областях есть обесточивания, по Украине пока без ограничений - Минэнерго

"Украинская песня года", учрежденная Михаилом Поплавским, отметила 20-летие

Национальная музыкальная премия "Украинская песня года", основанная Михаилом Поплавским, отметила свое 20-летие, продемонстрировав историю и развитие легендарного проекта, который продвигает украинское музыкальное и песенное творчество, открывает новых талантливых исполнителей и сохраняет культурную идентичность нации с помощью музыки.

Культура •   •  1078 просмотра
"Украинская песня года", учрежденная Михаилом Поплавским, отметила 20-летие

Вывозил животных: во время вражеского удара КАБом по Волчанску получил ранения волонтер из Швейцарии

Волонтер из Швейцарии был ранен во время российского удара по Волчанску Харьковской области. Всего в результате российских обстрелов за минувшие сутки на Харьковщине один человек погиб и еще пятеро получили ранения.

Война •   •  4272 просмотра
Вывозил животных: во время вражеского удара КАБом по Волчанску получил ранения волонтер из Швейцарии

Российские оккупанты 21 раз обстреляли пограничье Черниговской и Сумской областей: 75 взрывов

Российские оккупанты 21 раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей, в результате чего произошло 75 взрывов из различного оружия.

Война •   •  6267 просмотра
Российские оккупанты 21 раз обстреляли пограничье Черниговской и Сумской областей: 75 взрывов

Китай не присоединится к швейцарской мирной конференции по Украине - Reuters

Китай подтвердил, что не будет присутствовать на мирной конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии в следующем месяце, со ссылкой на четыре источника, которые непосредственно знакомы с этим вопросом, сообщает Reuters.

Война •   •  8523 просмотра
Китай не присоединится к швейцарской мирной конференции по Украине - Reuters

Никогда не бывает достаточно ракет и систем ПВО, учитывая мощь врага-Евлаш

Украина никогда не будет иметь достаточного количества ракет и систем противовоздушной обороны, чтобы эффективно противостоять массированным комбинированным воздушным атакам России, поэтому ей нужно больше систем, таких как Patriot, IRIS-T и NASAMS.

Война •   •  7301 просмотра
Никогда не бывает достаточно ракет и систем ПВО, учитывая мощь врага-Евлаш

ТЦК задержал 23-летнего водителя грузовика, который вез чувствительные к условиям хранения лекарства: в Закарпатском ТЦК отреагировали

23-летний водитель грузовика, который вез чувствительные к условиям хранения лекарства, был задержан на контрольно-пропускном пункте на Закарпатье, что могло привести к срыву поставок жизненно важных препаратов.

Общество •   •  7490 просмотра
ТЦК задержал 23-летнего водителя грузовика, который вез чувствительные к условиям хранения лекарства: в Закарпатском ТЦК отреагировали

Генштаб ВСУ: нанесены точные удары по терминалам в краснодарском крае

Нанесены удары по нефтяным терминалам и паромной переправе в краснодарском крае россии.

Война •   •  7938 просмотра
Генштаб ВСУ: нанесены точные удары по терминалам в краснодарском крае

Удар рф по Харькову: число погибших увеличилось до пяти

Пять человек погибли в Харькове в результате российского удара в ночь на 31 мая.

Война •   •  23624 просмотра
Удар рф по Харькову: число погибших увеличилось до пяти