Допустил присвоение бухгалтером 4 млн гривен выплат бойцов: в Одесской области подозрение получил чиновник воинской части

В Одесской области ГБР сообщило о подозрении должностному лицу воинской части, который не проверил данные и подписал документы о перечислении 4 млн гривен выплат бойцов бухгалтеру. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу бюро.

Работники ГБР совместно с СБУ сообщили о подозрении начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей Одесской области, который допустил присвоение бухгалтером части более 4 млн грн выплат бойцам - говорится в сообщении.

По данным ГБР, летом 2023 года бухгалтер в течение двух месяцев указывал в документации по выплате денежного обеспечения собственный банковский счет. Его начальник не проверил данные и подписал документы о перечислении денег.

"Таким образом бухгалтер незаконно получил 4,2 млн грн, назначенных на выплаты военнослужащим", - рассказали бюро.

В отношении бухгалтера Национальной полицией направлен обвинительный акт в суд. Для возмещения причиненного ущерба подан гражданский иск.

ГБР сообщило начальнику финансово-экономической службы о подозрении в халатном отношении к службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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