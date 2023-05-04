Доплати військовим: у Мінфіні кажуть, для повернення треба буде підвищувати податки

КИЇВ. 4 травня. УНН. Міністр фінансів Сергій Марченко проти повернення виплат військовим у 30 тис. грн у тому вигляді, у якому за це проголосувала Верховна Рада. Для забезпечення виплат військовим потрібно буде додатково 170 млрд грн на рік. Для цього необхідно підвищити ПДВ на 4% та військовий збір – у 3 рази, зазначив міністр фінансів Сергій Марченко в етері «Forbes Business Breakfast», інформує УНН.