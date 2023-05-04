Доплати військовим: у Мінфіні кажуть, для повернення треба буде підвищувати податки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Міністр фінансів Сергій Марченко проти повернення виплат військовим у 30 тис. грн у тому вигляді, у якому за це проголосувала Верховна Рада. Для забезпечення виплат військовим потрібно буде додатково 170 млрд грн на рік. Для цього необхідно підвищити ПДВ на 4% та військовий збір – у 3 рази, зазначив міністр фінансів Сергій Марченко в етері «Forbes Business Breakfast», інформує УНН.
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«Це можливо зробити лише у ніші зміни закону про бюджет, передбачити на рік додатково 170 млрд грн, передбачити збільшення податків, зокрема ПДВ на 4% та військового збору у 3 рази. Тоді це можна профінансувати. Інших варіантів, як можна профінансувати, не існує», – сказав міністр.
Деталі
Марченко зазначив, що зарплати в держсекторі фінансуються з допомоги міжнародних партнерів, а військо Україна має фінансувати коштом власних податків.
«Армію ми маємо фінансувати за рахунок податків та власного бізнесу. Збільшуючи витрати на армію, потрібно розуміти наслідки таких кроків», – наголосив глава Мінфіну.
Він вважає, що способи мотивації військових має визначати військове керівництво.
«Це мають визначати Генштаб та Міноборони. І вони визначилися, у них є відповідні накази. Чомусь ніхто не каже, що у нас крім 30 та 100 тис. грн є ще 50 тис. грн. І таку виплату отримує досить велика кількість військовослужбовців. У нас є інші системи мотивації всередині військового блоку», – додав Марченко.
Раніше
1 лютого Міністерство оборони постановило внести зміни до порядку виплат грошової винагороди у вигляді 30 000 грн військовослужбовцям, які перебувають поза зоною бойових дій.
10 квітня парламент проголосував за повернення премії в 30 тисяч гривень військовим. Згодом член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк роз’яснив, що означає «повернення» надбавки в 30 тисяч гривень військовим. Правка №48, за яку проголосувала ВР, передбачає зменшення зарплат працівникам державних підприємств та чиновникам.
11 квітня стало відомо, що до Ради внесли блокуючу постанову закону про доплати військовим.
У "Слузі народу" після листа від силового блоку збираються пропонувати відкласти розгляд постанови, блокуючої вже ухвалений законопроект про доплати військовим, і негайно створити робочу групу для напрацювання фінального рішення стосовно чутливого питання оплати праці українських захисників.
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