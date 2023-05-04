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Доплаты военным: в Минфине говорят, для возврата надо будет повышать налоги

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Министр финансов Сергей Марченко против возвращения выплат военным в 30 тыс. грн в том виде, в котором за это проголосовала Верховная Рада. Для обеспечения выплат военным нужно будет дополнительно 170 млрд грн в год. Для этого необходимо повысить НДС на 4% и военный сбор – в 3 раза, отметил министр финансов Сергей Марченко в эфире «Forbes Business Breakfast», информирует УНН.

Цитата

«Это возможно сделать только в нише изменения закона о бюджете, предусмотреть на год дополнительно 170 млрд грн, предусмотреть увеличение налогов, в частности НДС на 4% и военного сбора в 3 раза. Тогда это можно профинансировать. Других вариантов, как можно профинансировать, не существует», – сказал министр.

Детали

Марченко отметил, что зарплаты в госсекторе финансируются из помощи международных партнеров, а войско Украина должна финансировать за счет собственных налогов.

«Армию мы должны финансировать за счет налогов и собственного бизнеса. Увеличивая расходы на армию, нужно понимать последствия таких шагов», – отметил глава Минфина.

Он считает, что способы мотивации военных должно определять военное руководство.

«Это должны определять Генштаб и Минобороны. И они определились, у них есть соответствующие приказы. Почему-то никто не говорит, что у нас кроме 30 и 100 тыс. грн есть еще 50 тыс. грн. И такую выплату получает достаточно большое количество военнослужащих. У нас есть другие системы мотивации внутри военного блока», – добавил Марченко.

Ранее

1 февраля Министерство обороны постановило внести изменения в порядок выплат денежного вознаграждения в виде 30 000 грн военнослужащим, которые находятся вне зоны боевых действий. 

10 апреля парламент проголосовал за возвращение премии в 30 тысяч гривен военным. Впоследствии член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк разъяснил, что означает «возвращение» надбавки в 30 тысяч гривен военным. Правка №48, за которую проголосовала ВР, предусматривает уменьшение зарплат работникам государственных предприятий и чиновникам.

11 апреля стало известно, что в Раду внесли блокирующее постановление закона о доплатах военным.

В "Слуге народа" после письма от силового блока собираются предлагать отложить рассмотрение постановления, блокирующего уже принятый законопроект о доплатах военным, и немедленно создать рабочую группу для наработки финального решения по чувствительному вопросу оплаты труда украинских защитников.

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