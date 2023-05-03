У червні Рада ухвалить законопроект про відновлення електронного декларування
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Верховна Рада у червні планує ухвалити законопроект про відновлення електронного декларування. Про це під час спілкування із журналістами повідомила віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає кореспондент УНН.
Водночас вона зазначила, що на період дії воєнного стану реєстр декларацій не буде публічним.
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"Ми відновлюватимемо електронне декларування з деяким обмеженням щодо доступу до інформації, але це рішення буде ухвалене", - сказала Стефанішина на зустрічі з пресою у середу в Києві.
Деталі
Віце-прем’єрка додала, що законопроєкт буде ухвалено Верховною Радою в червні. Декларації будуть відновлені в повному обсязі, як це було до 24 лютого 2022 року.
Окрім того, будуть внесені зміни до законодавства, які розділяють адміністративну та кримінальну відповідальність за декларування. Зокрема, планується скасувати позбавлення волі на п'ять років за технічну помилку в декларації.
Водночас Стефанішина заявляла, що на період дії воєнного стану реєстр декларацій не буде публічним.
Нагадаємо
У вересні в Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується поновити електронне декларування та перевірки декларацій.