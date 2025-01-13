Доньці депутата від Порошенка, яка під наркотиками збила людину на переході, загрожує 6 років позбавлення волі - медіа

У справі доньки нардепа фракції Петра Порошенка у Верховній раді — Ярини Ар’євої, яка два роки тому в стані наркотичного сп’яніння збила жінку на пішохідному переході, суд завершив дослідження доказів сторони обвинувачення. Як повідомляє видання "Закон і Бізнес", обвинувачення проситиме суд призначити їй покарання у вигляді позбавлення волі на строк 6 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 8 років, передає УНН.

"Згідно із обвинувальним актом, Ар’єва, рухаючись у крайній лівій смузі пр-ту Бандери у м. Києві на автомобілі Volkswagen Polo, "відволіклася від керування транспортним засобом у дорозі та створюючи небезпеку для руху, загрозу життю і здоров’ю громадян, не надавши перевагу в русі перед транспортним засобом пішоходу, виїхала на пішохідний перехід, де здійснила наїзд на пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження".

Згідно з висновком судово-медичної (токсикологічної) експертизи у Ар’євої виявлено наркотичну речовину в організмі - метаболіт тетрагідроканабінолу", - йдеться в повідомленні видання.

Як повідомляється, наразі Ар’єва обвинувачується за ч.2 ст.2861 КК: "керування транспортним засобом у стані сп'яніння, що призвело до тяжких наслідків".

Як відомо, батько обвинуваченої - Володимир Ар’єв, нардеп від фракції Петра Порошенка у Верховній Раді - свого часу був викритий польськими правоохоронцями під час спроби провезти наркотичні засоби із Нідерландів. Тоді справу передали на розгляд Генеральної прокуратури України.

Як повідомлялося, обидва військовозобов’язані сини лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, втекли з України незадовго до почату повномасштабного вторгнення і досі не повернулися. Одного з них оголошено в розшук.