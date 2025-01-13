Дочери депутата от Порошенко, которая под наркотиками сбила человека на переходе, грозит 6 лет лишения свободы - медиа

В деле дочери нардепа фракции Петра Порошенко в Верховной раде - Ярины Арьевой, которая два года назад в состоянии наркотического опьянения сбила женщину на пешеходном переходе, суд завершил исследование доказательств стороны обвинения. Как сообщает издание "Закон и Бизнес", обвинение будет просить суд назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок 8 лет, передает УНН.

"Согласно обвинительному акту, Арьева, двигаясь в крайней левой полосе пр-та Бандеры в г. Киеве на автомобиле Volkswagen Polo, "отвлеклась от управления транспортным средством в дороге и создавая опасность для движения, угрозу жизни и здоровью граждан, не предоставив преимущество в движении перед транспортным средством пешеходу, выехала на пешеходный переход, где совершила наезд на пешехода, причинив ей тяжкие телесные повреждения".

Согласно заключению судебно-медицинской (токсикологической) экспертизы у Арьевой обнаружено наркотическое вещество в организме - метаболит тетрагидроканнабинола", - говорится в сообщении издания.

Как сообщается, в настоящее время Арьева обвиняется по ч.2 ст.286¹ УК: "управление транспортным средством в состоянии опьянения, что привело к тяжелым последствиям".

Как известно, отец обвиняемой - Владимир Арьев, нардеп от фракции Петра Порошенко в Верховной Раде - в свое время был разоблачен польскими правоохранителями при попытке провезти наркотические средства из Нидерландов. Тогда дело передали на рассмотрение Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщалось, оба военнообязанных сына лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, сбежали из Украины незадолго до начала полномасштабного вторжения и до сих пор не вернулись. Один из них объявлен в розыск.