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Донька Х.Клінтон видасть книгу про знаменитих американок

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Дочка Хілларі і Білла Клінтона Челсі випустить дитячу книгу про феменізм під назвою She Persisted (“Вона упиралася”), передає УНН з посиланням на Entertainment Weekly.

“Я написала цю книгу для всіх, хто коли-небудь хотів висловитися, але йому сказали мовчати, для всіх, кого коли-небудь принижували,” — зазначила Челсі Клінтон.

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Видання зазначає, що книга розповість надихаючі історії знаменитих американських жінок, таких як Опра Вінфрі (телеведуча), Хелен Келлер (американська письменниця і політична активістка), Клара Лемлих (комуністка, одна з лідерів робітничого руху початку XX століття) і, вірогідно, Хілларі Клінтон. За словами Челсі, всі героїні її твору “подолали несприятливі обставини, формуючи образ Сполучених Штатів”.

Так, книга з’явиться на прилавках 30 травня.

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Назва книги — відсилання до лідера сенатської більшості, республіканця Мітча Макконнелла. У лютому він перервав промову сенатора від штату Массачусетс, демократа Елізабет Воррен, протестувала проти призначення на посаду генерального прокурора США республіканця Джеффа Сешнса. Вона спробувала зачитати з трибуни лист 1986 року за авторством Коретти Кінг, вдови Мартіна Лютера Кінга, у якому Сешнс звинувачували в расизмі.

М.Макконнелл попросив Е.Воррен покинути трибуну і зайняти місце в залі. “Її попереджали. Їй все пояснили. Тим не менш вона упиралася,” — прокоментував сенатор своє рішення. Ця фраза викликала в американських феміністок обурення.

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