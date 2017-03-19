Дочь Х.Клинтон издаст книгу о знаменитых американках

"Я написала эту книгу для всех, кто когда-либо хотел высказаться, но ему сказали молчать, для всех, кого когда-нибудь унижали", - отметила Челси Клинтон.

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Издание отмечает, что книга расскажет вдохновляющие истории знаменитых американских женщин, таких как Опра Уинфри (телеведущая), Хелен Келлер (американская писательница и политическая активистка), Клара Лемле (коммунистка, одна из лидеров рабочего движения начала XX века) и, вероятно, Хиллари Клинтон. По словам Челси, все героини ее произведения "преодолели неблагоприятные обстоятельства, формируя образ Соединенных Штатов".

Так, книга появится на прилавках 30 мая.

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Название книги - отсылка к лидеру сенатского большинства, республиканцу Митча Макконнеллу. В феврале он прервал речь сенатора от штата Массачусетс, демократа Элизабет Уоррен, которая протестовала против назначения на должность генерального прокурора США республиканца Джеффа Сешнс. Она попыталась зачитать с трибуны письмо в 1986 году под авторством Коретты Кинг, вдовы Мартина Лютера Кинга, в котором Сешнс обвиняли в расизме.

М.Макконнелл попросил Э.Уоррен покинуть трибуну и занять место в зале. "Ее предупреждали. Ей все объяснили. Тем не менее она настаивала", - прокомментировал сенатор свое решение. Эта фраза вызвала у американских феминисток возмущение.