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Донбас і Карабах: Кравчук розповів, чи є аналогії

Донбас і Карабах: Кравчук розповів, чи є аналогії

Київ • УНН

 • 19933 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Перший Президент України, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук не бачить аналогій між агресією Росії на сході України та конфліктом у Нагірному Карабасі. Про це він сказав в ефірі програми “Свобода слова з Савіком Шустером”, передає УНН.

“Для мене важливо, чи є тут аналогія з нашим Донбасом. На мою думку, прямої аналогії бути не може. Але та ситуація, яка там склалась, і ті процеси, і чому вони завершились — ми мусимо і повинні дуже серйозно аналізувати і робити висновок”, — сказав Кравчук.

Він згадав про нещодавні домовленості сторін карабахського конфлікту, зокрема щодо введення на територію миротворців в Росії.

В Україні ідея такої місії РФ, на думку першого президента, є абсурдною.

“По-друге, не може бути аналогій, тому що за шість років, у які відбувались процеси на Донбасі, все таки створено „нормандський формат“ і працює мінський процес. Тобто діє міжнародна структура, яка аналізує і приймає відповідні рішення”, — зазначив він.

Нагадаємо, цього тижня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін зробили заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабасі з 10 листопада. Згідно з документом, підрозділи збройних сил Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з’єднує Карабах з Вірменією, буде розгорнуто близько 2 тис. російських миротворців, транспортне сполучення в регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії. Росія, що має на території Вірменії військову базу, відправила в Нагорний Карабах вже не менше 20 літаків з військовими.

Після підписання прем’єром Вірменії Ніколом Пашіняном заяви про припинення вогню, десятки людей увірвалися в будівлю уряду і парламенту країни. Вірменська опозиція має намір відправити Пашиняна у відставку і анулювати угоду щодо Карабаху.

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