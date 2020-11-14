Донбасс и Карабах: Кравчук рассказал, есть ли аналогии

“Для меня важно, есть ли здесь аналогия с нашим Донбассом. По моему мнению, прямой аналогии быть не может. Но та ситуация, которая там сложилась, и те процессы, и почему они завершились — мы должны и должны очень серьезно анализировать и делать вывод”, — сказал Кравчук.

Он вспомнил о недавних договоренностях сторон карабахского конфликта, в частности, о введении на территорию Карабаха миротворцев из России.

В Украине идея такой миссии РФ, по мнению первого президента, является абсурдной.

“Во-вторых, не может быть аналогий, потому что за шесть лет, за которые происходили процессы на Донбассе, все же создан „нормандский формат“ и работает минский процесс. То есть действует международная структура, которая анализирует и принимает соответствующие решения”, — отметил он.

Напомним, на этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин сделали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно документу, подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будет развернуто около 2 тыс. российских миротворцев, транспортное сообщение в регионе будет контролировать пограничная служба ФСБ России. Россия, имеющая на территории Армении военную базу, отправила в Нагорный Карабах уже не менее 20 самолетов с военными.

После подписания премьером Армении Николом Пашиняном заявления о прекращении огня, десятки людей ворвались в здание правительства и парламента страны. Армянская оппозиция намерена отправить Пашиняна в отставку и аннулировать соглашение по Карабаху.