Донати на щоденні потреби ЗСУ різко скоротилися – у фонді Притули назвали причини

Обсяг поточної допомоги військовим від Благодійного фонду Сергія Притули у вересні 2026 року скоротився майже вдвічі порівняно із серпнем та приблизно у 6 разів за рік. Водночас кількість запитів від підрозділів продовжує зростати. Про це повідомив заступник керівника мілітарного департаменту фонду Клим Хвостенко, пише УНН.

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За його словами, у вересні фонд передав майна на понад 440 млн грн, однак більшість коштів припала на масштабні проєкти. На щоденні потреби військових спрямували лише близько 5-5,5 млн грн.

За місяць фонд отримав 299 запитів від 179 підрозділів. При цьому військові дедалі частіше потребують транспорту, Starlink, генераторів, зарядних станцій та ноутбуків.

Чому скоротилася допомога

У фонді пояснюють, що українці активніше донатять на великі проєкти, які мають помітний результат, зокрема ударні безпілотники. Натомість збори на базове забезпечення військових отримують значно менше уваги.

Попит на транспорт, зв'язок та енергетичне обладнання зріс у 1,5–3 рази порівняно з минулим роком.

Наразі фонд виконує трохи більше ніж 56% запитів, але в межах окремої заявки забезпечує в середньому лише 20–25% необхідного майна.

Хвостенко наголосив, що без стабільного фінансування повсякденних потреб навіть найсучасніша військова техніка не зможе ефективно працювати на фронті.

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