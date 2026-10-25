Донати на щоденні потреби ЗСУ різко скоротилися – у фонді Притули назвали причини

$45.0550.44
ukenru
18:05 • 4678 перегляди
У Конгресі США оскаржили аргументи Маска щодо обмеження Starlink для України
17:28 • 10535 перегляди
В Україні 26 жовтня діятимуть графіки відключення світла – коли та скільки черг
16:41 • 12729 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися в Китаї, а переговори щодо України готують на найближчі тижні
16:02 • 14046 перегляди
Маск закликав пожаліти "бідних російських призовників", які воюють проти України
15:36 • 14104 перегляди
У Конгресі США можуть піти проти Трампа заради України – Reuters
14:02 • 15604 перегляди
Чорне море стало найнебезпечнішим маршрутом для торговельних суден - FT
Ексклюзив
13:58 • 20634 перегляди
Що таке Spina bifida та чи існують методи запобігання – пояснює лікар
25 жовтня, 11:55 • 17022 перегляди
Виробляє акумулятори для військ рф: ракети влучили по заводу "Енергія" в єльціPhotoVideo
25 жовтня, 10:55 • 19124 перегляди
Українці відчувають зраду через політику Трампа щодо росії: США фактично допомагають москві - NYT
Ексклюзив
25 жовтня, 10:39 • 28236 перегляди
Гороскоп на 26 жовтня - 1 листопада: кому доведеться ухвалювати важливі рішення, а кого чекають зміни в особистому житті
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
4.1м/с
74%
753мм
Популярнi новини
Підтримка України розділила схід і захід Німеччини: скільки німців виступають за військову допомогу25 жовтня, 08:43 • 17569 перегляди
Через аварію частина трьох районів Києва залишилася без світла - ДТЕК25 жовтня, 09:23 • 12263 перегляди
На дні океану вчені виявили загадкове поховання з унікальною екосистемоюVideo25 жовтня, 09:40 • 16093 перегляди
Удари по НПЗ та десятках російських суден: як працює секретний підрозділ ЗСУ25 жовтня, 12:28 • 10466 перегляди
Льодовики тануть і відкривають таємниці тисячоліть: що археологи знаходять під кригоюPhoto16:00 • 10254 перегляди
Публікації
Що таке Spina bifida та чи існують методи запобігання – пояснює лікар
Ексклюзив
13:58 • 20634 перегляди
Гороскоп на 26 жовтня - 1 листопада: кому доведеться ухвалювати важливі рішення, а кого чекають зміни в особистому житті
Ексклюзив
25 жовтня, 10:39 • 28236 перегляди
7 оберегів для дому: які символи, за народними повір'ями, приваблюють достаток і захищають від негараздів24 жовтня, 10:00 • 61325 перегляди
Держава компенсуватиме до 80% воєнних збитків цивільному судноплавству: хто отримає кошти та як подати заяву23 жовтня, 19:29 • 81611 перегляди
Укриття у школах і дитсадках тепер не для всіх: кому дозволять ховатися від обстрілів23 жовтня, 12:22 • 76216 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Барак Обама
Александар Вучич
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вінниця
Іран
Європа
Реклама
УНН Lite
Львівщина прощається з видатним українським актором і режисером Федором СтригуномPhoto18:17 • 930 перегляди
У Римі сотні протестувальників увірвалися до Колізею та зламали вхідні воротаVideo18:10 • 1506 перегляди
Українки вчетверте стали чемпіонками Європи з черліденгу серед дуетівPhoto17:47 • 2718 перегляди
Раян Гослінг повертається до музики після 17-річної перерви17:11 • 4658 перегляди
Зірка культового американського серіалу зізнався, чому після слави був змушений шукати випадкові підробітки16:36 • 6176 перегляди
Актуальне
Техніка
Financial Times
The Guardian
The New York Times
Шахед-136

Донати на щоденні потреби ЗСУ різко скоротилися – у фонді Притули назвали причини

Київ • УНН

 • 3192 перегляди

У вересні фонд передав військовим майна на понад 440 млн грн, але на щоденні потреби спрямували лише 5–5,5 млн. Запити зростають.

Донати на щоденні потреби ЗСУ різко скоротилися – у фонді Притули назвали причини

Обсяг поточної допомоги військовим від Благодійного фонду Сергія Притули у вересні 2026 року скоротився майже вдвічі порівняно із серпнем та приблизно у 6 разів за рік. Водночас кількість запитів від підрозділів продовжує зростати. Про це повідомив заступник керівника мілітарного департаменту фонду Клим Хвостенко, пише УНН.

Деталі

За його словами, у вересні фонд передав майна на понад 440 млн грн, однак більшість коштів припала на масштабні проєкти. На щоденні потреби військових спрямували лише близько 5-5,5 млн грн.

За місяць фонд отримав 299 запитів від 179 підрозділів. При цьому військові дедалі частіше потребують транспорту, Starlink, генераторів, зарядних станцій та ноутбуків.

Чому скоротилася допомога

У фонді пояснюють, що українці активніше донатять на великі проєкти, які мають помітний результат, зокрема ударні безпілотники. Натомість збори на базове забезпечення військових отримують значно менше уваги.

Попит на транспорт, зв'язок та енергетичне обладнання зріс у 1,5–3 рази порівняно з минулим роком.

Наразі фонд виконує трохи більше ніж 56% запитів, але в межах окремої заявки забезпечує в середньому лише 20–25% необхідного майна.

Хвостенко наголосив, що без стабільного фінансування повсякденних потреб навіть найсучасніша військова техніка не зможе ефективно працювати на фронті.

Київстар і фонд Стерненка збирають 100 млн грн на перехоплювачі реактивних «Шахедів»14.10.26, 15:16 • 24651 перегляд

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в УкраїніНовини з соцмереж
Техніка
Війна в Україні
Starlink
благодійність