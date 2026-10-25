Пожертвования на повседневные нужды ВСУ резко сократились — в фонде Притулы назвали причины

Объём текущей помощи военным от Благотворительного фонда Сергея Притулы в сентябре 2026 года сократился почти вдвое по сравнению с августом и примерно в 6 раз за год. В то же время количество запросов от подразделений продолжает расти. Об этом сообщил заместитель руководителя милитарного департамента фонда Клим Хвостенко, пишет УНН.

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По его словам, в сентябре фонд передал имущества более чем на 440 млн грн, однако большая часть средств пришлась на масштабные проекты. На повседневные потребности военных направили лишь около 5–5,5 млн грн.

За месяц фонд получил 299 запросов от 179 подразделений. При этом военные всё чаще нуждаются в транспорте, Starlink, генераторах, зарядных станциях и ноутбуках.

Почему сократилась помощь

В фонде объясняют, что украинцы активнее донатят на крупные проекты, которые дают заметный результат, в частности ударные беспилотники. В то же время сборы на базовое обеспечение военных получают значительно меньше внимания.

Спрос на транспорт, связь и энергетическое оборудование вырос в 1,5–3 раза по сравнению с прошлым годом.

Сейчас фонд выполняет немногим более 56% запросов, однако в рамках отдельной заявки обеспечивает в среднем лишь 20–25% необходимого имущества.

Хвостенко подчеркнул, что без стабильного финансирования повседневных потребностей даже самая современная военная техника не сможет эффективно работать на фронте.

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