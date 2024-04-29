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Дохід лідерів енергетичного сектору виріс на 8%: хто заробив найбільше

Дохід лідерів енергетичного сектору виріс на 8%: хто заробив найбільше

Київ • УНН

 • 23831 перегляди

Минулого року доходи 10 найбільших українських енергетичних компаній досягли 745,87 млрд грн, що на 8% більше, ніж у 2022 році, а лідером сектору стала компанія "Д.Трейдінг" з групи СКМ Ріната Ахметова.

Доходи лідерів українського енергетичного сектору минулого року склали 745,87 млрд грн, що на 8% вище порівняно з їхнім сукупним доходом у 2022 році, який становив 688,45 млрд грн. Пише УНН з посиланням на Опендатабот.

За даними Індексу Опендатабота, сукупний дохід десяти найбільших компаній в енергетичній сфері України майже досяг 750 млрд грн. У рейтингу половина компаній є державними, чотири належать групі СКМ Ріната Ахметова, а одна — ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК" — є власністю Нелі Костенко. Лідером рейтингу другий рік поспіль виступає Д.Трейдинг із групи СКМ. Вісім з цих десяти компаній спеціалізуються на виробництві та торгівлі електроенергією, інші дві займаються торгівлею газом.

Два роки поспіль лідером групи залишається компанія Д.Трейдинг із групи СКМ. За минулий рік її дохід зріс на 15% порівняно з 2022 роком, сягнувши 165,65 млрд грн, а чистий прибуток збільшився на 30%. Дві інші компанії Ріната Ахметова також показали значне зростання доходів: Київські енергетичні послуги збільшили дохід в 1,5 раза, а Дніпровські енергетичні послуги — на третину. При цьому Дніпровські енергетичні послуги мають найбільше зростання прибутку серед усіх компаній у енергетичному індексі цього року — в 2,5 рази.

На відміну від інших компаній групи СКМ, ДТЕК Західенерго за минулий рік знизила свій дохід на 16%, отримавши збитки в розмірі 164 млн грн. Загальний дохід чотирьох компаній, що належать Рінату Ахметову, склав 262,48 млрд грн у 2023 році, що становить 35% від загального доходу десяти найкращих компаній за версією Індексу Опендатабота. У рейтингу топових енергетичних компаній знаходяться також п'ять державних підприємств, з яких лише Укргідроенерго та НАЕК Енергоатом змогли збільшити свої доходи на 30% та 15% відповідно.У 2023 році Укргідроенерго показала найвищий чистий прибуток серед десяти компаній Індексу Опендатабота, отримавши 17,3 млрд грн, що на майже 50% більше порівняно з першим роком повномасштабного вторгнення.

Дохід державного Укренерго залишився стабільним — більше ніж 82 млрд грн. Водночас, дві інші державні компанії, Нафтогаз України та Нафтогаз Трейдинг, що займаються торгівлею газом, знизили свої доходи на 4% і 9% відповідно, зазнавши загальних збитків на суму 10,29 млрд грн. ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК", належне Нелі Костенко, підвищило свій дохід на 29%, хоча її прибуток зменшився на 25% порівняно з минулим роком.

Нагадаємо

Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України за останній місяць завдали збитків на мільярди гривень.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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