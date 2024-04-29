Доход лидеров энергетического сектора вырос на 8%: кто заработал больше всех

Доходы лидеров украинского энергетического сектора в прошлом году составили 745,87 млрд грн, что на 8% выше по сравнению с их совокупным доходом в 2022 году, который составлял 688,45 млрд грн. Пишет УНН с ссылкой на Опендатабот.

По данным Индекса Опендатабота, совокупный доход десяти крупнейших компаний в энергетической сфере Украины почти достиг 750 млрд грн. В рейтинге половина компаний являются государственными, четыре принадлежат группе СКМ Рината Ахметова, а одна - ООО "КИЕВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭК" - является собственностью Нели Костенко. Лидером рейтинга второй год подряд выступает Д.Трейдинг из группы СКМ. Восемь из этих десяти компаний специализируются на производстве и торговле электроэнергией, остальные две занимаются торговлей газом.

Два года подряд лидером группы остается компания Д.Трейдинг из группы СКМ. За прошлый год ее доход вырос на 15% по сравнению с 2022 годом, достигнув 165,65 млрд грн, а чистая прибыль увеличилась на 30%. Две другие компании Рината Ахметова также показали значительный рост доходов: Киевские энергетические услуги увеличили доход в 1,5 раза, а Днепровские энергетические услуги - на треть. При этом Днепровские энергетические услуги имеют наибольший рост прибыли среди всех компаний в энергетическом индексе этого года - в 2,5 раза.

В отличие от других компаний группы СКМ, ДТЭК Западэнерго за прошлый год снизила свой доход на 16%, получив убытки в размере 164 млн грн. Общий доход четырех компаний, принадлежащих Ринату Ахметову, составил 262,48 млрд грн в 2023 году, что составляет 35% от общего дохода десяти лучших компаний по версии Индекса Опендатабота. В рейтинге топовых энергетических компаний находятся также пять государственных предприятий, из которых только Укргидроэнерго и НАЭК Энергоатом смогли увеличить свои доходы на 30% и 15% соответственно. В 2023 году Укргидроэнерго показала самую высокую чистую прибыль среди десяти компаний Индекса Опендатабота, получив 17,3 млрд грн, что почти на 50% больше по сравнению с первым годом полномасштабного вторжения.

Доход государственного Укрэнерго остался стабильным - более 82 млрд грн. В то же время, две другие государственные компании, Нафтогаз Украины и Нафтогаз Трейдинг, занимающиеся торговлей газом, снизили свои доходы на 4% и 9% соответственно, понеся общие убытки на сумму 10,29 млрд грн. ООО "КИЕВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭК", принадлежащее Неле Костенко, повысило свой доход на 29%, хотя ее прибыль уменьшилась на 25% по сравнению с прошлым годом.

Напомним,

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины за последний месяц нанесли ущерб на миллиарды гривен.