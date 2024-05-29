До України прибув заступник глави Мінфіну США: говоритиме про посилення санкції та використання заморожених активів рф
Київ • УНН
Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо прибув до Києва, щоб обговорити з українськими офіційними особами посилення санкцій проти росії і використання заморожених російських активів.
Сьогодні, 29 травня, до Києва з робочим візитом прибув заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо. З українськими посадовцями він обговорить кроки для посилення санкцій проти рф та отримання прибутку від заморожених російських активів. Про це повідомило посольство США в Україні, передає УНН.
Ми раді вітати заступника міністра фінансів США Воллі Адейємо в Києві, де він зустрінеться з високопосадовцями, щоб обговорити підтримку України з боку США, наші наступні кроки щодо посилення санкцій та зусилля, спрямовані на отримання прибутку від заморожених російських активів
23 травня міністр фінансів США Джанет Єллен закликала міністрів G7 на зустрічі в Італії працювати над "амбітнішими варіантами" використання заморожених російських активів для допомоги Україні.