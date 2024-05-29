В Украину прибыл заместитель главы Минфина США: будет говорить об усилении санкции и использовании замороженных активов рф

Сегодня, 29 мая, в Киев с рабочим визитом прибыл заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. С украинскими чиновниками он обсудит шаги для усиления санкций против рф и получения прибыли от замороженных российских активов. Об этом сообщило посольство США в Украине, передает УНН.

Мы рады приветствовать заместителя министра финансов США Уолли Адейемо в Киеве, где он встретится с высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить поддержку Украины со стороны США, наши следующие шаги по ужесточению санкций и усилия, направленные на получение прибыли от замороженных российских активов - говорится в сообщении в Facebook.

23 мая министр финансов США Джанет Йеллен призвала министров G7 на встрече в Италии работать над "более амбициозными вариантами" использования замороженных российских активов для помощи Украине.

