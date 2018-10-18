До неділі в Україні утримається надзвичайна пожежонебезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. На більшій частині території України до 21 жовтня утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій, передає УНН.
“16-21 жовтня на більшій частині території України надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека”, — йдеться у повідомленні.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Зазначимо, що нинішне “бабине літо” у Києві, яке триває з 8 жовтня, вже побило декілька температурних рекордів.
Раніше у ДСНС назвали кількість загиблих від вогню за останні 9 місяців.
А тим часом екстремальні погодні умови призводять до пожеж у різних регіонах країни. Зокрема, 17 жовтня згоріли 16 альтанок клубу спортивного рибальства в Одесі, а на Прикарпатті горів дах ресторану.