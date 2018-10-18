До воскресенья в Украине сохранится чрезвычайная пожароопасность
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. На большей части территории Украины до 21 октября сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
“16-21 октября на большей части территории Украины чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность”, — говорится в сообщении.
Добавим, как отмечают спасатели,из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Отметим, что нынешнее “бабье лето” в Киеве, которое длится с 8 октября, уже побило несколько температурных рекордов.
Ранее в ДСНС назвали количество погибших от огня за последние 9 месяцев.
А тем временем экстремальные погодные условия приводят к пожарам в различных регионах страны. В частности, 17 октября сгорели 16 беседок клуба спортивного рыболовства в Одессе, а на Прикарпатье горела крыша ресторана.