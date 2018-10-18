В Івано-Франківську на даху ресторану сталась пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу в розважальному комплексі в Івано-Франківську. Про це повідомив прес-центр ГУ ДСНС у Івано-Франківській області, передає УНН.
“Горіла покрівля розважального комплексу „Пасаж Гартенберг“”, — йдеться у повідомленні.
17 жовтня о 19:07 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в Івано-Франківську на вулиці Незалежності.
До місця направлено рятувальників обласного центру.
Як з’ясувалось, пожежа сталась на даху розважального комплексу “Пасаж Гартенберг”. О 19:42 пожежу було локалізовано, а о 19:48 — ліквідовано.
Ніхто з людей не постраждав. Попередня причина виникнення пожежі — коротке замикання електропроводки. До ліквідації залучались 26 співробітників та 6 одиниць техніки.
Нагадаємо, 17 жовтня в Одесі згорів клуб спортивного рибальства.