В Одесі згорів клуб спортивного рибальства

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У передмісті Одеси у облаштованій зоні відпочинку причалу №129, що знаходиться в користуванні клубу спортивного рибальства, сталась пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеві засоби масової інформації.