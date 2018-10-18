В Одесі згорів клуб спортивного рибальства
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У передмісті Одеси у облаштованій зоні відпочинку причалу №129, що знаходиться в користуванні клубу спортивного рибальства, сталась пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеві засоби масової інформації.
“Стихія знищила 600 квадратних метрів території на морському узбережжі — згоріло 16 куренів для відпочинку і шкіперська”, — йдеться у повідомленні.
Сигнал про подію надійшов у середу, 17 жовтня, о 20:54. В гасінні приймали участь 18 одиниць техніки і 84 співробітника особового складу.
“Вогонь охопив більше 600 квадратних метрів. Ліквідація пожежі була ускладнена сильним вітром і щільною забудовою”, — повідомив заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації та застосування сил Головного управління ДСНС України в Одеській області Олександр Крицький.
Внаслідок пожежі ніхто не загинув і не постраждав.
Наразі триває з’ясування причин виникнення займання.
Нагадаємо, 12 липня під Одесою горіла база відпочинку “Кардинал”.