В Одессе сгорел клуб спортивного рыболовства
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В пригороде Одессы в обустроенной зоне отдыха причала №129, находящегося в пользовании клуба спортивного рыболовства, произошел пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.
“Стихия уничтожила 600 квадратных метров территории на морском побережье — сгорело 16 куреней для отдыха и шкиперская”, — говорится в сообщении.
Сигнал о происшествии поступил в среду, 17 октября, в 20:54. В тушении принимали участие 18 единиц техники и 84 сотрудника личного состава.
“Огонь охватил более 600 квадратных метров. Ликвидация пожара была осложнена сильным ветром и плотной застройкой”, - сообщил заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации и применению сил Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Александр Крицкий.
В результате пожара никто не погиб и не пострадал.
Сейчас идет выяснение причин возникновения возгорания.
Напомним, 12 июля под Одессой горела база отдыха “Кардинал”.