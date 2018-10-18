В Одессе сгорел клуб спортивного рыболовства

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Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 48841 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114101 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122120 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161443 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150473 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139377 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129814 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176620 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118230 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141761 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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В Одессе сгорел клуб спортивного рыболовства

В Одессе сгорел клуб спортивного рыболовства

Киев  •  УНН

 • 11515 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. В пригороде Одессы в обустроенной зоне отдыха причала №129, находящегося в пользовании клуба спортивного рыболовства, произошел пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.

“Стихия уничтожила 600 квадратных метров территории на морском побережье — сгорело 16 куреней для отдыха и шкиперская”, — говорится в сообщении.

Сигнал о происшествии поступил в среду, 17 октября, в 20:54. В тушении принимали участие 18 единиц техники и 84 сотрудника личного состава.

“Огонь охватил более 600 квадратных метров. Ликвидация пожара была осложнена сильным ветром и плотной застройкой”, - сообщил заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации и применению сил Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Александр Крицкий.

В результате пожара никто не погиб и не пострадал.

Сейчас идет выяснение причин возникновения возгорания.

Напомним, 12 июля под Одессой горела база отдыха “Кардинал”.

Украинские Национальные Новости

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